6 mẫu xe điện có thể sạc đầy trong vòng chưa đầy 30 phút

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua xe điện chính là tốc độ sạc – đặc biệt là khả năng sạc nhanh DC. Trong khi hầu hết các mẫu xe hiện nay chỉ đạt khoảng 11 kW với sạc AC Cấp độ 2 tại nhà, thì tốc độ sạc nhanh DC lại quyết định việc bạn có thể tiếp tục hành trình trong thời gian ngắn hay không.

Các hãng sản xuất thường lấy mốc “10–80%” làm chuẩn để đánh giá khả năng sạc nhanh, nhằm cân bằng giữa tuổi thọ pin và hiệu quả thời gian.

Tuy nhiên, không phải xe nào cũng đạt được con số ấn tượng. Dưới đây là 6 mẫu xe điện sạc siêu tốc, có thể nạp năng lượng đủ dùng chỉ trong chưa đến 30 phút.

1. Porsche Taycan

Taycan là mẫu xe điện đầu tiên của Porsche được thiết kế dưới 2 biến thể sedan và wagon. Đối với thế giới xe điện, Porsche Taycan mang đến trải nghiệm lái đặc trưng thương hiệu và khác biệt vượt trội về khả năng vận hành so với các đối thủ.

Porsche Taycan Turbo GT 2025. Ảnh: Car And Driver

Bản nâng cấp Porsche Taycan 2025 đã được bổ sung bộ pin 97 kWh, thời gian sạc xe điện (10-80%) 18 phút với sạc nhanh DC 320kW, tăng phạm vi hoạt động tối đa tới 512km. Hãng cũng giới thêm thiệu bản Taycan Turbo GT đầu bảng với công suất ấn tượng 1.019 mã lực.

2. Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 đã giành giải thưởng "Xe Thế giới của năm 2022". Giới chuyên gia đánh giá Ioniq 5 là một trong những mẫu xe điện toàn diện và tốt nhất khi sự kết hợp giữa phong cách thiết kế hiện đại, có điểm nhấn và khả năng vận hành linh hoạt.