6 mẫu xe cũ giá rẻ, bền bỉ và đáng tin cậy mà người mua không nên bỏ qua

Tại Mỹ, xe mới thường có giá trên 20.000 USD (528 triệu đồng), trong khi xe đã qua sử dụng vẫn dao động từ 10.000-15.000 USD (260-400 triệu đồng) cho những mẫu xe còn “ngon”. Còn nếu chỉ có khoảng 5.000 USD (130 triệu đồng), người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng vì đa phần xe ở tầm giá này đã có tuổi đời cao hoặc số km vận hành lớn, tiềm ẩn rủi ro về hỏng hóc.

Tuy vậy, thị trường xe cũ vẫn có những mẫu xe nổi tiếng bền bỉ, dễ sửa chữa, chi phí nuôi xe hợp lý và đáng để xuống tiền. Dưới đây là 6 gợi ý hàng đầu.

Honda Civic (đời 2005)

Honda Civic luôn nằm trong danh sách sedan cỡ C đáng tin cậy nhất. Đời xe 2005 thuộc thế hệ thứ 7, thiết kế đơn giản nhưng tập trung vào sự thoải mái và tính thực dụng. Nội thất rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế sau nhờ sàn phẳng, mang đến trải nghiệm dễ chịu cho hành khách.

Ở tầm giá khoảng 5.000 USD (130 triệu đồng), người mua thường sẽ tìm thấy bản sedan số km thấp hơn coupe. Điểm mạnh lớn nhất của Civic là độ bền động cơ và hộp số. Theo đánh giá của công ty nghiên cứu ô tô Kelley Blue Book (KBB), Civic 2005 đạt 4,7/5 về độ tin cậy.

Lời khuyên dành cho người mua là nên ưu tiên hộp số sàn để xe vận hành bền bỉ và chi phí sửa chữa thấp hơn. Tránh chọn bản hybrid nếu ngân sách eo hẹp vì chi phí thay pin khá cao.

Lexus ES 330 (đời 2006)