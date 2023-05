6 mẫu giày sang trọng, phù hợp với phong cách tối giản

Giày dép màu be

Giày dép màu be ghi điểm ở sự trang nhã, có thể kết hợp được với mọi kiểu trang phục. Sự xuất hiện của đôi giày này còn giúp thắp sáng outfit, tăng độ trẻ trung cho các set trang phục tối giản. Bên cạnh đó, do gần với màu da, giày dép màu be tạo cảm giác đôi chân thanh thoát và vóc dáng thêm cao ráo. Vậy nên, ngoài các mẫu giày mang tông màu đen cơ bản, bạn hãy bổ sung giày dép màu be để style mới mẻ hơn.

Sandal màu trung tính