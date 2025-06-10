6 lý do chọn du học Hàn Quốc tại Thanh Giang

Du học Thanh Giang chính là địa chỉ được hàng nghìn gia đình tin tưởng, bởi không chỉ xử lý giấy tờ nhanh gọn mà còn mang đến những giá trị thiết thực. Dưới đây là 6 lý do khiến Thanh Giang trở thành lựa chọn khác biệt cho hành trình du học Hàn Quốc.

1. Phí hồ sơ thấp – Minh bạch, công bằng thị trường

Đi du học Hàn Quốc là khoản đầu tư lớn và chi phí luôn là nỗi lo của phụ huynh. Tại Thanh Giang, phí hồ sơ được tối ưu ở mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ hàng đầu. Mọi khoản thu chi đều được công khai minh bạch, không phát sinh mập mờ. Nhờ vậy, nhiều gia đình không còn áp lực quá lớn về tài chính mà vẫn an tâm để các con chạm tới cánh cửa Hàn Quốc. Chọn Thanh Giang chính là chọn sự rõ ràng và công bằng.

2. Học bổng 50% đến 100% học phí cho du học sinh xuất sắc

Chi phí du học tại Hàn Quốc đôi khi trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình. Hiểu điều đó, Thanh Giang mang đến giải pháp bằng việc kết nối hàng loạt chương trình học bổng giá trị từ 50% đến 100% học phí. Chỉ cần đạt TOPIK 3 hoặc IELTS từ 5.5, học sinh đã có cơ hội chạm tới những suất học bổng danh giá tại các trường đại học lớn.