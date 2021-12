6 lợi ích của lá me đối với sức khỏe

Lá me có lợi trong việc làm giảm cholesterol xấu và giữ huyết áp trong tầm kiểm soát. Thêm vào đó, lá me còn giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch như xơ vữa động mạch, rối loạn nhịp tim và đột quỵ.

Lá me có công dụng cải thiện các vấn đề về răng miệng như giảm hôi miệng, hỗ trợ điều trị đau răng và nhiệt miệng. Ngoài ra, chiết xuất lá me còn có khả năng làm trắng răng và giảm sự hình thành của các mảng bám.

Làm chậm lão hóa

Lá me chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Thêm vào đó, lá me còn chứa nhiều vitamin C nên có hiệu quả trong việc tăng cường sức đề kháng.

Giảm đau bụng kinh

Sử dụng nước ép lá me kết hợp với đu đủ và muối là một trong những cách đơn giản giúp giảm đau bụng kinh. Đồng thời, chiết xuất lá me còn có công dụng điều hòa kinh nguyệt và tốt cho sức khỏe phụ nữ.