6 lợi - 3 hại nhất định phải biết khi sử dụng mật ong

“Mật ong được chứng minh là giúp hỗ trợ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy mật ong có các prebiotic hữu ích đối với sức khỏe đường ruột”, chuyên gia dinh dưỡng Sabat cho hay.

5. Mật ong giúp hạ huyết áp

Nhiều nghiên cứu cung cấp bằng chứng cho thấy mật ong có lợi đối với sức khỏe tim mạch. Theo một nghiên cứu trên The International Journal of Environmental Research and Public Health, mật ong có thể giúp cải thiện nhịp tim, điều chỉnh nồng độ chất béo trong máu và bảo vệ các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể.

Nghiên cứu khác được công bố trên Clinical and Experimental Hypertension đã phát hiện ra rằng, dùng một lượng mật ong vừa phải liên quan đến việc hạ huyết áp ở phụ nữ trên 40 tuổi.

6. Mật ong không làm tăng lượng đường trong máu nhiều



Mật ong là chất làm ngọt an toàn với đường huyết hơn các loại đường thông thường nếu dùng ở mức độ vừa phải (Ảnh: Getty).

Sử dụng chất làm ngọt tự nhiên để thay thế đường thông thường có thể là lựa chọn lành mạnh hơn, đặc biệt ở những người đang cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Theo Jesse Feder, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên cá nhân người Mỹ: “Mật ong được chứng minh là giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, cùng với các loại thuốc trị căn bệnh này. Cụ thể, các nghiên cứu phát hiện ra rằng do hàm lượng đường fructose trong mật ong cao hơn nên việc tiêu thụ mật ong không làm tăng lượng đường trong máu nhiều như khi bạn sử dụng các loại đường khác. Thậm chí, mật ong còn thúc đẩy hoạt động của insulin, giúp cải thiện lượng đường trong máu”.

3 tác hại có thể xảy ra khi dùng mật ong