6 loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ

Vitamin C

Vitamin C giúp trẻ tránh khỏi các dấu hiệu của bệnh cảm thông thường như hắt hơi, ho, sụt sịt bằng cách chống lại nhiễm trùng. Vitamin C cũng giúp chữa lành vết thương nhanh hơn bình thường. Uống một ly nước cam, hoặc ăn một quả cam là một trong những cách tốt nhất để cung cấp lượng vitamin C cho trẻ. Ngoài ra, dâu tây, cà chua, dưa đỏ, ớt chuông cũng rất giàu vitamin C.

Vitamin D