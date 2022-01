6 dấu hiệu nếu tồn tại dai dẳng cảnh báo ung thư

Your browser does not support the audio element.

Bạn sẽ ít bị sốc nếu đi xét nghiệm ung thư kịp thời - soi đại tràng ở tuổi 50 và sau đó cứ 10 năm một lần; khám da hàng năm ở bác sĩ da liễu và chụp X-quang vú hàng năm nếu là phụ nữ. Ung thư sẽ dễ bị bỏ sót hoặc tiến triển nặng hơn nếu bệnh nhân không được khám sàng lọc theo khuyến nghị.

Dưới đây là những triệu chứng cảnh báo ung thư mà bạn nên đi khám bác sĩ:

1. Giảm cân ngoài ý muốn

Nếu bạn đang tập thể dục và ăn ít hơn để giảm cân, bạn sẽ dự kiến trước kết quả. Nhưng nếu quần áo trở nên rộng khi bạn không thay đổi chế độ ăn hay tập luyện, thì đó là một dấu hiệu báo động.