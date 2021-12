6 dấu hiệu cảnh báo ung thư bàng quang

Your browser does not support the audio element.

Những người bị ung thư bàng quang có thể gặp các triệu chứng hoặc dấu hiệu sau. Đôi khi, bệnh nhân có thể không có bất kỳ thay đổi nào trong số này. Hoặc, nguyên nhân của một triệu chứng có thể là một tình trạng bệnh lý khác không phải là ung thư.

Cụ thể: