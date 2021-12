6 chiến lược y tế để TPHCM kiểm soát dịch Covid-19 trong thời gian tới

Your browser does not support the audio element.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn. Từ những bài học, kinh nghiệm, hạn chế trong suốt thời gian qua, TPHCM đã rút ra 6 chiến lược trọng tâm trong giai đoạn mới.

Chiến lược bao phủ vaccine phòng Covid-19 đến từng người dân trên địa bàn được coi là chiến lược then chốt trong công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch Covid-19. Với chiến lược này, TPHCM hướng tới mục tiêu đạt độ bao phủ vaccine Covid-19 tuyệt đối nhất, hiệu quả cao cho người dân, cộng đồng, đặc biệt những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

TPHCM đặt mục tiêu phủ vaccine Covid-19 tuyệt đối cho người dân (Ảnh: Hải Long).

Trong chiến lược này, thành phố sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho người dân quay về địa bàn từ địa phương khác. Các lực lượng sẽ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để không bỏ sót bất kỳ ai, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao.