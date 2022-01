6 câu nói làm tổn thương trẻ nhất, cha mẹ càng nói nhiều, trẻ càng xa bạn

Chẳng hạn, các bà mẹ hay nói: “Tất cả đều là vì lợi ích của con. Không phải vì lợi ích của con thì người khác có bảo mẹ quản con, mẹ cũng mặc kệ”.

Câu nói này thực cho thấy hai điều: 1 là cha mẹ thường xâm phạm vào ranh giới cả nhân của con và áp đặt ý chí của mình lên con cái; 2 là cho rằng những gì mình làm là tốt cho trẻ nhưng thực ra là đáp ứng nhu cầu của chính mình. Giống như một người càng thể hiện họ không quan tâm đến một điều gì đó, trên thực tế lại rất để tâm đến nó.

Cha mẹ thực sự muốn tốt cho con cái, rất hiếm khi dán nhãn "vì lợi ích của con" bằng lời nói. Hơn nữa, những lời này, luôn cảm thấy có một ít ý tứ quy chụp về đạo đức, giống như: “Tôi là cha mẹ của anh/chị, tôi làm sao có thể làm hại anh/chị? Anh/chị phải hiểu nỗi khổ này của tôi!”.

Khi nói những lời này, cha mẹ thường thể hiện một bộ mặt tận tâm, tận tình nhưng lại khiến trẻ thấy một áp lực vô hình của tình cảm gia đình. Trẻ rõ ràng không muốn nghe cha mẹ, rõ ràng cảm thấy cha mẹ làm không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Nếu phản bác lại thì hình như chính là mình không có lương tâm, rất bất hiếu. Loại cảm giác ngột ngạt này làm trẻ vô cùng phiền não, hận không thể hét lớn một tiếng: “Bố/mẹ có thể đừng đối xử tốt với con như vậy không!”

04

“Hồi bằng tuổi con, mẹ đã…”

Ví dụ như: “Khi mẹ lớn bằng anh, mẹ đã sớm biết nấu cơm cho cả nhà, chứ nào như anh, còn chờ cha mẹ nấu cơm cho. Lúc đó bất kể trời nắng mưa, mẹ đều một mình từ nhà đến trường, nào giống anh, mỗi ngày đều có xe đưa đón, đến thức dậy còn phải giục nửa ngày. Khi mẹ học lớp 6 ấy mà, mẹ đã ra ngoài bán kẹo để kiếm tiền tiêu vặt, còn anh thì không dám mua đến cái kem…”

“Khi còn nhỏ, mẹ thế này, mẹ thế kia…”, ẩn ý của câu này là: “Mẹ có thể chịu đựng được, tại sao con không thể?”, “Mẹ có thể làm điều đó thì con phải làm điều đó”; “Con không thể làm điều đó, nghĩa là con quá yếu đuối và không có tương lai”.

Câu nói này có vẻ như là một yêu cầu nghiêm ngặt đối với trẻ, nhưng trẻ lại cảm thấy rất vô lý. Kết quả là kích thích sự tức giận và kháng cự của đứa trẻ: “Mẹ là mẹ, con là con, tại sao con phải giống như mẹ?”; “Thời nay với thời xưa khác nhau, mẹ dựa vào điều gì mà so sánh như vậy?”... Không những thế, trẻ còn có cảm giác thất bại mơ hồ. Giống như trẻ dù có cố gắng thế nào, cũng không thể vượt qua hình ảnh “huy hoàng” ngày xưa trong miệng bố mẹ, cuối cùng là ngang ngược: “Con chỉ làm được thế thôi, mẹ có thể làm gì?”

Điều thú vị, so với các bà mẹ, có vẻ như các ông bố thích nói câu này nhiều hơn. Họ say sưa trong niềm tự hào của quá khứ, nhiều khi phóng đại, suy nghĩ thiếu linh hoạt và rập khuôn hơn so với các bà mẹ.

05.

“Con chỉ biết chơi cả ngày, con có biết làm gì khác không?”