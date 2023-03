6 cách để trở nên thân thiết với con hơn

Mới đây, hai vị giáo sư đã hợp tác để phát hành một cuốn sách mới dành cho các bậc cha mẹ đang có con nhỏ và đang đau đầu trong việc dạy dỗ con cái. Ban đầu, Quetsch muốn đặt tên cho cuốn sách này là “I Love My Kids, But…” (tạm dịch: Tôi yêu các con của mình, nhưng…).

Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng nhận ra cái tên này mang lại cảm giác “quá tiêu cực" cho người nghe và đọc. Cuối cùng, họ đã quyết định lấy tên cuốn sách là “Good Enough Parenting: A Six-Point Plan for a Stronger Relationship With Your Child” (tạm dịch: Nuôi dạy con đủ tốt: Sáu cách để trở nên thân thiết với con hơn).



Nuôi dạy con đủ tốt là bí quyết để trở thành một bậc cha mẹ thành công

Theo giáo sư Cavell, tựa đề cũng như nội dung cuốn sách hướng đến việc đẩy lùi cụm từ mà chúng ta vẫn thường hay nhắc đến khi nói về trách nhiệm của phụ huynh: “nuôi dạy con cái hiệu quả".

Ông cho hay: “Chúng tôi cho rằng cụm từ ‘nuôi dạy con hiệu quả’ có thể trở thành gánh nặng cho các bậc cha mẹ. Điều đó thật sự thiếu công bằng vì “hiệu quả" ở đây không đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, đặc biệt là về bối cảnh văn hóa và gia đình".

Cuốn sách “Làm cha mẹ đủ tốt" thừa nhận rằng việc nuôi con vô cùng khó khăn và chứa đựng nhiều điều bất ngờ, và tất nhiên, sẽ có những lần bạn muốn thốt lên: “Tôi yêu các con của mình, nhưng…”.

“Một bậc cha mẹ đủ tốt sẽ có những lúc thất bại, chỉ cần họ nỗ lực hết khả năng của mình. Họ có thể không đáp ứng được hết nhu cầu của con, nhưng đó cũng là cơ hội để trẻ có thể tự học hỏi mọi thứ. Một bậc cha mẹ đủ tốt là người sẽ tặng cho con mình món quà có thể giúp con học tập trong cuộc sống", giáo sư chia sẻ thêm.

Những hành động như giới hạn thời gian sử dụng điện thoại hoặc dạy con ngoại ngữ rất tốt, nhưng chúng có thể khiến phụ huynh mất tập trung vào phần quan trọng nhất của việc nuôi dạy con cái, đó là học cách gắn bó với con.

Và để giúp cha mẹ tạo mối quan hệ gần gũi với con mình, Quetsch và Cavell đã xác định 6 cách sau: