6.500 con gà chết trong lũ, nữ chủ trang trại khóc nghẹn: 'Tôi mất trắng rồi'

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây.

Ngày 14/10, PV VietNamNet đến thôn Giếng Chảnh, xã Đồng Kỳ, cảnh tượng hiện ra thật xót xa. Chuồng gà trống hoác, bùn đất lẫn phân gà bám dày đặc, những bao cám còn sót lại đã mục nát vì bị ngâm nước lũ. Mùi gia cầm chết nồng nặc bốc lên khiến ai cũng phải đeo 2-3 lớp khẩu trang mà vẫn thấy khó thở.

Xác gia cầm được thu gom vào bao tải để tiêu hủy.

Chị Phạm Thị Dung, chủ một trang trại nuôi hơn 6.500 con gà, đứng lặng người trước cơ ngơi tiêu điều. Đôi mắt đỏ hoe, chị nghẹn ngào: “Tôi tay trắng rồi…”.

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến thời điểm xuất bán, nhưng toàn bộ gà đã chết hết trong trận lũ vừa qua. Xác gà được thu gom vào các bao tải để chờ lực lượng chức năng đưa đi tiêu hủy.