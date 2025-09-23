5G là cơ hội để Việt Nam số hóa nhiều ngành kinh tế

Phóng viên: Ngay sau khi Việt Nam mở cửa thị trường viễn thông, Ericsson là một trong những nhà cung cấp thiết bị viễn thông tham gia sớm nhất và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thị trường này. Theo bà, đâu là những điểm nhấn quan trọng nhất của Ericsson trong hành trình 32 năm qua?

Bà Rita Mokbel: Chúng tôi vừa khai trương văn phòng mới tại Hà Nội và cũng là kỷ niệm 32 năm gắn bó và đồng hành cùng Việt Nam. Ericsson vào Việt Nam từ năm 1993, khi mạng di động ở thị trường này mới ở giai đoạn khởi đầu. Cùng với các đối tác MobiFone, VNPT và Viettel, chúng tôi đã góp phần đặt nền móng cho 2G, trước khi tiến tới 3G, 4G.

Sự bùng nổ dịch vụ di động trong những năm vừa qua đã tạo ra những tác động sâu rộng đến kinh tế xã hội của Việt Nam. Ericsson được cả ba nhà mạng lớn của Việt Nam lựa chọn là đối tác triển khai 5G. Tất nhiên, 5G không chỉ mang lại hiệu suất mạng tốt hơn, công nghệ này còn mở ra những cơ hội mới cho các nhà mạng.

Đó đều là những thành tựu lớn mà chúng tôi vô cùng tự hào. Nhưng có lẽ thành tựu quan trọng nhất chính là việc khách hàng luôn coi Ericsson là đối tác tin cậy trong suốt hành trình phát triển của họ.

Tại Việt Nam, Ericsson đã phát triển năng lực và đào tạo thế hệ những nhà đổi mới tiếp theo khi hợp tác chặt chẽ với các trường đại học để trang bị cho sinh viên kiến thức về 5G, điện toán đám mây và các công nghệ mới. Nhờ đó, khi gia nhập lực lượng lao động, họ có thể mang đến những ý tưởng và sáng tạo mới cho cả Việt Nam và khách hàng của chúng tôi.

Viettel, VNPT và MobiFone đều đã tuyên bố chiến lược chuyển thành nhà cung cấp dịch vụ số. Vậy Ericsson đã hỗ trợ gì cho các nhà mạng trong tiến trình này?

Chúng tôi đã cùng các đối tác khai mở những ứng dụng 5G mới. Ericsson đang triển khai nhiều thử nghiệm và dự án thí điểm, từ chất lượng dịch vụ theo nhu cầu, mạng cắt lát (network slicing), cho đến mạng dùng riêng (private network) cho lĩnh vực sản xuất. Chúng tôi cũng đang tiến hành các sáng kiến và thử nghiệm về truy nhập không dây cố định (Fixed Wireless Access), nhằm mang lại kết nối tốc độ cao cho khu vực nông thôn, nơi hạ tầng cáp quang chưa khả thi.

Song song đó, Ericsson phối hợp cùng các nhà mạng và bệnh viện triển khai các dự án thí điểm để chứng minh tác động thực tiễn của 5G. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các nhà mạng nâng cao hiệu năng mạng và phát triển dịch vụ cho người tiêu dùng, chẳng hạn như truyền hình trực tiếp chất lượng cao hay mở rộng vùng phủ sóng tại các sự kiện thể thao. Quan trọng hơn, chúng tôi giúp khách hàng có thể khai thác 5G để thúc đẩy số hóa trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất, y tế, logistics, hàng không và cảng biển.