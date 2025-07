55 tấn vải thiều 'cháy hàng' sau 48 giờ livestream trên TikTok

TIÊU CHUẨN GLOBAL GAP

GLOBAL GAP (Tiếng Anh là Good Agricultural Practices) là tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do một nhóm bao gồm các quốc gia và tổ chức quốc tế quy định với mục đích chỉ dẫn nhà sản xuất áp dụng nhằm bảo đảm chất lượng, tính truy xuất nguồn gốc sản phẩm, an toàn thực phẩm, sức khỏe, an sinh xã hội cho người lao động và bảo vệ môi trường.