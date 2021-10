54 triệu liều vaccine sẽ về Việt Nam từ nay đến cuối năm

Hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch bệnh sẽ không yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa khi có F0.

Thông tin về kế hoạch đi lại của người dân sau khi các địa phương mở cửa, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh mục tiêu tổ chức vận tải tốt, duy trì hoạt động vận tải vừa đảm bảo kinh tế xã hội cũng như an toàn phòng chống dịch.

Theo ông Đông, từ tháng 8, Bộ GTVT đã ban hành hướng dẫn vận tải theo 5 phương thức và cho đến nay, lưu thông hàng hóa không gặp vấn đề gì lớn. Riêng về vận tải hành khách, Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay trên cơ sở điều kiện phòng chống dịch, để khôi phục lại hoạt động vận tải sau một thời gian tạm dừng, Bộ đã xây dựng hướng dẫn mới và ban hành hôm 30/9 cho 5 lĩnh vực vận tải.

Hướng dẫn này lấy ý kiến của tất cả địa phương, bộ ngành liên quan và đặc biệt trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch, Bộ GTVT đề nghị các địa phương, doanh nghiệp tổ chức vận tải phải kiểm soát, tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

“Quan điểm của Bộ là khôi phục hoạt động vận tải phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch”, ông Đông nói.

Yêu cầu công khai giá kit xét nghiệm hàng tuần

Tại họp báo, Zing đặt câu hỏi: Doanh nghiệp và người dân hiện rất lo lắng về chi phí xét nghiệm Covid-19, đặc biệt là giá xét nghiệm nhanh. Nhiều địa phương đã cho phép doanh nghiệp tự test nCoV cho người lao động, nhưng bản thân doanh nghiệp lại không thể mua được hàng với giá rẻ, thị trường chỉ một số ít người bán với giá khá cao.

Bộ Y tế có biện pháp nào để giảm chi phí xét nghiệm cho người dân và doanh nghiệp? Có nên đưa mặt hàng này vào bình ổn giá, cho phép nhiều thành phần kinh tế có thể nhập về và phân phối được không?

Quang cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết đã có nhiều hướng dẫn để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ mua kit xét nghiệm cho người dân và người lao động. Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn rất cụ thể về việc đối tượng nào được ưu tiên, có văn bản hướng dẫn gộp mẫu để tiết kiệm chi phí.



Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế yêu cầu đơn vị cung ứng đảm bảo tính công khai minh bạch. Hiện tại, bộ đã cấp phép lưu hành cho 97 loại test Covid-19, trong đó 35 loại bằng phương pháp PCR, 39 loại xét nghiệm kháng nguyên nhanh để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, phục vụ doanh nghiệp và địa phương.



Bộ Y tế yêu cầu cập nhật giá công khai hàng tuần, tạo điều kiện cho đơn vị đăng ký và cạnh tranh lành mạnh. Bộ cũng đã ban hành các văn bản đề nghị xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch Covid-19.



“Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo sở y tế và thanh tra kiểm tra mua sắm, trang thiết bị, cơ sở dịch vụ xét nghiệm. Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra đang đi kiểm tra các tỉnh để xem xét chấn chỉnh hành vi nâng giá”, ông Tuyên nói.



Hơn 18 triệu người được hỗ trợ với gần 15.000 tỷ đồng



Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, báo cáo nêu rõ do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, GDP quý III giảm 6,17%, kéo GDP 9 tháng năm 2021 đạt mức tăng 1,42% so với cùng kỳ.



Sản xuất khu vực nông nghiệp vẫn là điểm sáng, tăng trưởng dương, giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế; an ninh lương thực, thực phẩm được đảm bảo.



An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm trong điều kiện dịch bệnh; hơn 18 triệu người được hỗ trợ với gần 15.000 tỷ đồng; ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với kinh phí khoảng 38.000 tỷ đồng.



Chính phủ cũng xuất cấp 151.000 tấn gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.