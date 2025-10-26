50 'xế khủng' đọ âm thanh xe hơi tại IASCA Việt Nam 2025

Sáng 26/10, tại Long Biên (Hà Nội), 50 xế hộp từ những chiếc "xe cỏ" vài chục triệu đến những chiếc xe sang giá cả tỷ đồng đã được “biến hoá” thành những sân khấu âm thanh di động trong khuôn khổ cuộc thi âm thanh ô tô IASCA Việt Nam 2025 – sự kiện được xem là vòng loại “World Cup” của giới chơi âm thanh xe hơi.

50 chiếc xe hơi cùng hệ thống âm thanh được đưa đến tham dự IASCA Việt Nam 2025. Ảnh: Hoàng Hiệp

Khác với nhiều cuộc thi âm thanh ô tô khác vốn khá ồn ào với các dàn loa khủng, IASCA Việt Nam 2025 tôn vinh những hệ thống âm thanh tinh tế, được lắp đặt chuyên nghiệp và khoa học. Các thiết bị được bố trí đúng chuẩn kỹ thuật, hạn chế can thiệp sâu vào hệ thống cơ–điện của xe nhưng vẫn mang đến trải nghiệm âm thanh chuẩn mực, đầy cảm xúc cho người ngồi bên trong.

Tại không gian tổ chức sự kiện, tiếng bass dội, treble sáng, dải trung trong trẻo cùng những bản nhạc kiểm chuẩn nổi tiếng thế giới lần lượt vang lên khiến người tham dự không khỏi "đu đưa”. Giám khảo, người đưa xe đến tham dự và khán giả vừa được "đã tai”, vừa mãn nhãn với những màn trình diễn tinh tế của các dàn âm thanh trị giá hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng.