50 năm sau chiến tranh, Việt Nam là hình mẫu về hòa bình và phát triển

Tôi mãi mãi ghi nhớ những câu chuyện cảm động về các cựu chiến binh Mỹ, những gia đình có người Mỹ chết, mất tích trong chiến tranh đã vượt qua mặc cảm tới Việt Nam, chung tay cùng người dân Việt Nam thực hiện các dự án tháo dỡ bom mìn, khắc phục hậu quả chất độc da cam, xây nhà cho người nghèo như các dự án của Peace Tree, Two sides Project...

Ngoài ra còn có những người bạn đã đồng hành với Việt Nam hàng chục năm qua để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn với nhiều dự án thành công của các tổ chức như: Operation Smile, Asia Foundation, World Vision, Facing the World, "Nhà may mắn" và hàng trăm tổ chức khác từ khắp nơi trên thế giới mà tôi không thể kể hết tên…

Sự tâm huyết, nhiệt tình của những người làm công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam và bạn bè quốc tế đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc, nhất là trong quá trình chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng như các Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào, Việt Nam - Ấn Độ, Gặp gỡ nhân dân Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc, Diễn đàn nhân dân ASEAN, Đại hội đồng lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới…

Sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, hiệu quả của bạn bè quốc tế cho Việt Nam đã khẳng định sự cần thiết của việc huy động sức mạnh đoàn kết quốc tế trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29/4 (Ảnh: Mạnh Quân).

Gia nhập các tổ chức quốc tế là bước phát triển quan trọng của ngoại giao Việt Nam. Bà có thể chia sẻ về vai trò của Việt Nam trong các tổ chức khu vực và quốc tế thời gian qua?

- Tại tất cả tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia, Việt Nam đều thể hiện vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, được tín nhiệm cao và đang từng bước tham gia vào định hình luật chơi, đảm nhiệm vai trò dẫn dắt trong những lĩnh vực và hoàn cảnh phù hợp.

Việt Nam đã 3 lần đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, 2 lần làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã từng làm thành viên Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc và 2 lần làm thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, đảm nhiệm tốt vai trò là nước chủ nhà của những diễn đàn quan trọng như các Hội nghị thượng đỉnh của APEC, ASEM, Pháp ngữ…

Việt Nam đã đề xuất nhiều chủ đề, sáng kiến thiết thực, có ý nghĩa sâu rộng nhằm thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, kiên trì đề cao luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tìm kiếm giải pháp hòa bình, bền vững, toàn diện cho các tranh chấp, xung đột trên cơ sở các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, tính đến lợi ích chính đáng của các bên.

Việt Nam có nhiều nỗ lực trong các lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, bảo vệ thường dân, chủ trì và thúc đẩy thông qua Nghị quyết 2573 - nghị quyết riêng đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với người dân trong xung đột, là một trong số rất ít các nghị quyết được tất cả 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an đồng bảo trợ, phản ánh sự đồng thuận cao của Hội đồng Bảo an.

Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào tháng 4/2021, Việt Nam đã thúc đẩy thông qua Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng Bảo an, nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế để chung tay giải quyết những hệ lụy nhức nhối của bom mìn sau chiến tranh đối với an toàn và sinh kế bền vững của người dân, cộng đồng.

Việt Nam nỗ lực thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc với ASEAN và các tổ chức khu vực, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Việt Nam cũng đã tích cực thúc đẩy hành động chung về các vấn đề an ninh phi truyền thống bức thiết đối với cộng đồng quốc tế, như ứng phó với đại dịch Covid-19, an ninh biển và nhất là về biến đổi khí hậu, đề xuất sáng kiến về Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh, khởi xướng thành lập Nhóm Bạn bè của Công ước Luật biển UNCLOS 1982.

Với vai trò là Trưởng phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, bà nhận thấy hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế như thế nào?