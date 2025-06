50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand: Tiêu chuẩn ngày càng cao mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia

Bên cạnh mối quan hệ mạnh mẽ về giáo dục giữa Việt Nam và New Zealand, nhiều công ty New Zealand đã tham gia hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong các ngành như thực phẩm và sữa, sản xuất và cung cấp dịch vụ… Nguyên Đại sứ cho rằng khoảng thời gian ông làm việc trên dải đất hình chữ S vô cùng thú vị và bổ ích, đồng thời bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến sự chuyển mình của Việt Nam kể từ đó đến nay.

Vào thời điểm đó, đội ngũ phụ trách thương mại và phát triển của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam luôn bận rộn. Trong các chuyến công tác khắp mọi miền Việt Nam, ông rất vui khi tìm hiểu được những cách New Zealand có thể đóng góp vào các chương trình phát triển tại một số tỉnh ở Việt Nam. Các tùy viên hải quan, quốc phòng và cảnh sát của New Zealand đã thường xuyên đến thăm, trao đổi với các đối tác Việt Nam về cách tăng cường mối quan hệ quan hệ song phương. Quan hệ quốc phòng được thúc đẩy thông qua các chuyến thăm của hải quân, các chuyến thăm của các quân nhân cấp cao và các cuộc thảo luận về tiềm năng đóng góp của Việt Nam cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Khi Việt Nam đảm nhận nhiều trọng trách hơn trong việc lãnh đạo các sáng kiến khu vực, nhà ngoại giao rất vui mừng khi New Zealand có thể tăng số lượng địa điểm đào tạo tiếng Anh cho các quan chức cấp cao và cấp trung của Việt Nam. Ông đặc biệt phấn khởi khi có mặt tại quốc gia Đông Nam Á này đúng vào thời điểm Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2006 và trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán thành công về Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand, có hiệu lực năm 2010 ngay sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào đầu năm 2025, ông James Kember cho rằng, các tiêu chuẩn cho sự hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand đã ngày càng cao hơn, nhưng điều quan trọng là hành động sẽ có sức thuyết phục hơn lời nói. Việt Nam và New Zealand đã thực sự có nhiều cuộc trao đổi sâu sắc hơn mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Nhấn mạnh điều quan trọng là tìm ra tiếng nói chung, xác định những lý do gây khác biệt trong bối cảnh Việt Nam và New Zealand đều nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương vốn đang có nhiều biến động, ông đánh giá, quan hệ thương mại cùng hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng và giáo dục và giao lưu nhân dân là chìa khóa cho mối quan hệ song phương, đòi hỏi những nỗ lực liên tục của các bên liên quan, cả ở cấp chính phủ cũng như của các tổ chức, để biến mong muốn thành hành động tích cực.