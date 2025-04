50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand: Hướng tới những tầm cao mới

Với 700 triệu dân ở cả hai khu vực, ASEAN và New Zealand cần ưu tiên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế, đặc biệt tận dụng hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác thương mại hiện có như Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và Khuôn khổ đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), mở rộng tiếp cận thị trường, thúc đẩy đầu tư tư nhân…

Hội thảo nhận định ASEAN và New Zealand còn nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác, nhất là các thế mạnh bổ trợ và bổ sung cho nhau.

Các đại biểu đánh giá cao vai trò, đóng góp của quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand đối với tiến trình hợp tác và phát triển tại khu vực trong 50 năm qua, đặc biệt là các kết quả nổi bật trong nhiều lĩnh vực hợp tác an ninh-quốc phòng, thuận lợi hoá thương mại-đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, hỗ trợ thảm hoạ và thiên tai…

Các đại biểu New Zealand nêu bật một số lĩnh vực hợp tác cụ thể New Zealand mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa với ASEAN, như thu hẹp khoảng cách phát triển, biến đổi khí hậu và ứng dụng công nghệ trong thích ứng biến đổi khí hậu, nghị sự Phụ nữ, hòa bình và an ninh…

Hai bên nhất trí bên cạnh mở rộng lĩnh vực hợp tác, ASEAN và New Zealand cần đa dạng hóa hình thức và phương thức hợp tác, xây dựng các chương trình, sáng kiến dài hạn, đầu tư nguồn lực vào nâng cao năng lực, trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn.

Các nội dung và trao đổi tại Hội thảo sẽ được ASEAN và New Zealand tiếp thu, sử dụng trong quá trình xây dựng các văn kiện lớn kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand và định hướng hợp tác thời gian tới.

Cũng trong chiều ngày 8/4, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã chủ trì cuộc họp điều phối ASEAN và cuộc họp điều phối giữa hai đồng chủ tịch Việt Nam-New Zealand chuẩn bị cho Đối thoại các quan chức cao cấp ASEAN-New Zealand lần thứ 32 sẽ diễn ra vào ngày 09/4/2025.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã có các tiếp xúc song phương với Trưởng SOM các nước Malaysia và Indonesia trong khuôn khổ các hoạt động để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm và phối hợp lập trường trong ASEAN.