5 việc cần làm ngay để gỡ bỏ áp lực đồng trang lứa

Câu chuyện phổ biến về áp lực đồng trang lứa

Tôi, một chàng trai 24 tuổi, đã đồng hành, lớn lên cùng peer pressure (áp lực đồng trang lứa) như thế nào?

Khi nhỏ, tôi hay bị áp lực bởi vì bạn bè trong lớp làm toán rất nhanh và chính xác. Tôi học tốt môn văn và rất chậm các môn liên quan đến số. Tôi hay bị thầy cô la và so sánh tôi với các bạn học tốt môn toán. Thế là tôi cố gắng học toán ngày đêm sao cho giỏi như các bạn để cho thầy cô thấy tôi cũng học giỏi, dù thật lòng tôi chẳng thích những con số.

Tôi, một chàng trai 24 tuổi đã đồng hành, lớn lên cùng peer pressure (áp lực đồng trang lứa) như thế nào? (Ảnh minh họa).

Rồi đến cấp 3 lúc chọn ngành nghề, chọn trường đại học, các bạn tôi chọn các ngành như bác sĩ, kỹ sư, công an, kế toán… Một lần nữa, tôi đứng trước áp lực từ phía gia đình và các cô hàng xóm, kiểu "Con học IT đi, con cô học IT mới ra trường mà lương tháng 20 triệu luôn rồi, ngành này có tương lai lắm". Tôi nghe thấy cũng có lí và cũng thấy bạn bè học nhiều nên quyết định chọn luôn IT.

Giờ nhìn lại tôi mới thấy mình chọn vì nghe theo số đông, vì thấy bạn bè học, vì người ta nói nhiều tiền, chứ hoàn toàn tôi không nghĩ đến việc có thích nó hay có hợp với nó.

Rồi khi vào năm nhất, tôi nghĩ áp lực đồng trang lứa sẽ hết, nhưng không nó còn nặng nề hơn, khi tôi bắt đầu tập tành chơi game vì câu nói "dân IT mà không biết chơi game, sao làm IT được". Thế là dù chưa biết gì về game và cũng chẳng đam mê, tôi bắt đầu lao đầu luyện thâu đêm suốt sáng với hi vọng vô địch thiên hạ, dù tôi cũng không thích thú lắm. Rồi bắt đầu các cuộc chơi khác, vì như vậy mới gọi là hòa đồng, là thân thiện.

Đã có những lúc tôi muốn bỏ học đại học vì thấy mệt mỏi, thấy không hợp, hay vì thấy bạn bè kiếm được nhiều tiền từ các công việc khác. Tôi bắt đầu hoang mang, áp lực không biết con đường mình đi có đúng hay chưa, sao mình vẫn còn quá tệ trong khi bằng tuổi mà các bạn của mình đã rất thành công.

Khi tốt nghiệp, tôi nghĩ mọi việc chắc sẽ ổn. Nhưng không, khi tôi mới bắt đầu công việc đầu tiên thì tôi đã thấy story bạn cấp 3 đăng mua con xe hơi đầu tiên, hay chụp hình check in sang chảnh tại resort 5 sao. Hay lúc tôi vừa thấy thua kém bạn bè và đang cô đơn thì anh đồng nghiệp đăng hình được bạn gái tặng một con Macbook Pro mới tinh. Ôi ai thấu nỗi đau này!

Càng lướt Facebook nhiều càng thấy những người xung quanh của tôi thật sự quá giỏi; người thì mua nhà tuổi 20, bạn thì làm chủ shop thời trang rất đông khách, bạn thì có chuỗi quán bún đậu mắm tôm, người thì đi du học nước ngoài. Chưa kể, về quê thì ba mẹ tôi cứ "con nhà người ta" đã giúp ba mẹ xây nhà, hay cưới vợ có con… rất nhiều áp lực đến với tôi, lúc nhỏ thì điểm số học hành, lớn lên thì công việc, lớn chút thì gia đình…

Nhìn lại mình, tôi càng thấy bất an. Chính sự bất an này khiến tôi tìm kiếm câu trả lời, liệu peer pressure sẽ kéo dài tới bao lâu? Khi nào nó mới kết thúc, hay sẽ là không hồi kết?