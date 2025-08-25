5 vị trí gây tiếng ồn khó chịu trên ô tô và cách xử lý triệt để

Với các dòng xe phổ thông, nhất là xe giá rẻ hạng A-B, các nhà sản xuất thường ít chú trọng đến khả năng cách âm của xe để giảm giá thành. Sau một thời gian sử dụng, ô tô ít nhiều sẽ xuống cấp, xộc xệch và tiếng ồn xuất hiện nhiều hơn, trở thành nỗi "ám ảnh" của nhiều hành khách.

Theo các chuyên gia, tiếng ồn trên ô tô là sự tổng hợp của hàng chục loại tiếng động khác nhau phát ra bên trong và ngoài xe. Chúng không chỉ làm mất đi sự thoải mái, yên tĩnh mà còn gây mệt mỏi, giảm tập trung, nhất là trên những hành trình dài.

Các chuyên gia cho rằng, muốn giữ trọn cảm giác êm ái sau tay lái, điều quan trọng nhất là phải “bắt bệnh” đúng chỗ. Chỉ khi xác định chính xác nguồn gốc gây ồn, chủ xe mới có thể lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp và đem lại hiệu quả thực sự.

Dưới đây là 5 nguyên nhân phổ biến cùng cách xử lý:

1. Tiếng ồn từ khoang động cơ