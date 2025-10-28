5 trận tiếp theo của Arsenal, Man City và Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League

Arsenal đang dẫn trước Manchester City sáu điểm và hơn Liverpool bảy điểm trong cuộc đua vô địch Premier League. Cuối tuần qua là một tuần quan trọng đối với hy vọng giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2004 của Arsenal. Pháo thủ đã giành chiến thắng căng thẳng 1-0 trên sân nhà trước Crystal Palace, và kết quả này càng ngọt ngào hơn khi họ biết Man City thua với tỷ số tương tự trên sân khách trước Aston Villa.

Eberechi Eze đã ghi bàn thắng duy nhất cho Pháo thủ vào lưới đội bóng cũ của anh. Một trận giữ sạch lưới nữa đồng nghĩa với việc Arsenal vẫn chỉ để thủng lưới ba lần trong cả mùa giải và đang trên đà lập kỷ lục phòng ngự tốt nhất từ ​​trước đến nay trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Erling Haaland của Man City phải dừng lại chuỗi ghi bàn của mình tại Villa Park. Matty Cash ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về chiến thắng thứ tư liên tiếp cho Aston Villa tại Premier League và khiến Man City kết thúc tuần thi đấu ngoài top bốn sau chiến thắng của Tottenham trước Everton.

Cả Arsenal và Man City đều bước vào vòng 9 Premier League với niềm tin rằng họ có cơ hội vàng để giành lợi thế trước nhà đương kim vô địch Liverpool. Đội bóng của Arne Slot đã nhận thất bại thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh sau trận thua 3-2 trước Brentford.

Arsenal đang dẫn đầu trong cuộc đua vô địch Premier League. ẢNH: EPA

Năm trận đấu tiếp theo có thể sẽ quyết định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Dưới đây là những gì Arsenal, Man City và Liverpool sẽ phải trải qua trong khoảng thời gian này.