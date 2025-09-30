5 tính năng mới trên Apple CarPlay khi lên iOS 26, người dùng cần biết

Trong bối cảnh smartphone ngày càng đa năng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất tập trung, Apple CarPlay giữ vai trò như “cầu nối” an toàn, đưa các ứng dụng cần thiết lên màn hình giải trí trên ô tô.

Apple CarPlay đã được bổ sung thêm nhiều tính năng mới khi iPhone kết nối với màn hình đã được cập nhật lên iOS 26. Ảnh: Car And Driver

Với hệ điều hành iOS 26, Apple đã bổ sung loạt tính năng mới đáng giá trên ứng dụng CarPlay giúp việc lái xe trở nên tiện lợi, an toàn và thú vị hơn, đặc biệt trong những hành trình dài hoặc khi bạn phải đối mặt với cảnh kẹt xe quen thuộc.

Dưới đây là 5 tính năng mới của Apple CarPlay mà người dùng ô tô nên biết nếu iPhone đã được nâng cấp lên iOS 26.

1. Widget tiện ích trên màn hình xe

Một trong những tính năng mới đáng chú ý nhất mà Apple CarPlay nhận được trong iOS 26 là widget. Lần đầu tiên, Apple CarPlay cho phép hiển thị widget trực tiếp trên màn hình giải trí ô tô.