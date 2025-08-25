5 tính năng hoàn toàn mới trên iPhone 17 ra mắt mùa thu này

Apple đang trong giai đoạn chuẩn bị công bố loạt iPhone 17 vào mùa thu, và như thường lệ, “cỗ máy tin đồn” đang hoạt động hết công suất.

Concept iPhone 17 Pro. Ảnh: AR Technology

Bên cạnh những cải tiến quen thuộc về hiệu năng và thiết kế, dòng iPhone 17 năm nay được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý hơn trong nhiều năm qua, bao gồm một số tính năng chưa từng có tiền lệ.

Tất nhiên, không phải tất cả nâng cấp đều sẽ xuất hiện trên mọi phiên bản, và Apple vốn nổi tiếng với khả năng giữ bí mật đến phút chót. Tuy vậy, nếu những thông tin rò rỉ này trở thành sự thật, giới hâm mộ sẽ khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của iPhone 17.

Hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới

Sau nhiều năm bị người dùng phàn nàn, đặc biệt là giới game thủ và những người làm việc chuyên sâu, Apple có thể cuối cùng cũng giải quyết tình trạng quá nhiệt.

Theo các nguồn tin, iPhone 17 Pro sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới, giúp phân tán nhiệt tốt hơn khi xử lý các tác vụ nặng như dựng video hay chơi game 3D.

Công nghệ này được cho là dựa trên buồng hơi (vapor chamber), vốn đã phổ biến trên các máy tính chơi game cao cấp.

Nếu được áp dụng thành công, chiếc iPhone sẽ duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi chạy các tác vụ AI phức tạp.