5 tính năng ẩn trên Apple CarPlay nhiều người dùng ô tô có thể chưa biết đến

Kể từ khi ra mắt năm 2014, Apple CarPlay đã trở thành một phần quan trọng đối với những người sử dụng ô tô. Từ những dòng xe phổ thông cho tới cao cấp, CarPlay đã giúp biến màn hình giải trí thành một trung tâm điều khiển thông minh, hỗ trợ gọi điện, nhắn tin, nghe nhạc và dẫn đường an toàn hơn nhờ Siri.

Ảnh: CarMagazine

Do ứng dụng này liên tục được Apple cập nhật để đáp ứng nhu cầu của người dùng, vì thế không phải ai cũng có thể biết hết được những tính năng mới. Dưới đây là 5 tính năng ẩn có thể nâng tầm trải nghiệm lái xe của bạn.

Xác định vị trí xe đã đỗ

Apple CarPlay có một tính năng thông minh mà thậm chí còn chưa được quảng bá rộng rãi. Đó là mỗi khi iPhone ngắt kết nối Bluetooth với xe, Apple Maps sẽ tự động đánh dấu vị trí đỗ xe. Đây là một tính năng cực hữu ích nhưng được ít người dùng chú ý.

Ảnh: Lifewire

Để bật tính năng này trên iPhone, vào Cài đặt > Ứng dụng > Bản đồ, cuộn xuống hết cỡ và chọn tùy chọn "Hiển thị xe đã đỗ".