5 tin đồn về Galaxy S26: Câu hỏi 'nóng' nhất chip Snapdragon hay Exynos?

Ra mắt đầu năm 2025, dòng Galaxy S25 nhận được không ít lời khen, chủ yếu nhờ loạt tính năng AI Galaxy AI được nâng cấp mạnh mẽ. Tuy nhiên, về phần cứng, cải tiến trên S25 lại không thật sự đột phá, nhất là khi so với thiết kế mới của iPhone 17 Pro hay màn hình sáng hơn trên Pixel 10.

Liệu Samsung có đang chuẩn bị một cú “lột xác” với Galaxy S26? Tin đồn hiện tại cho thấy một số thay đổi đáng chú ý, dù chắc chắn từ nay đến thời điểm ra mắt năm 2026 sẽ còn nhiều thông tin mới.

Các mô hình Galaxy S26 series. Ảnh: Sonny Dickson

Dưới đây là 5 tin đồn lớn nhất xoay quanh mẫu Galaxy S26 tiêu chuẩn - phiên bản flagship “giá dễ chịu” của Samsung.

Samsung liên tục “quay xe”

Nếu phải mô tả kế hoạch flagship 2026 của Samsung bằng một từ, có lẽ đó là “liên tục thay đổi”. Những tin đồn ban đầu cho thấy hãng chuẩn bị điều chỉnh khá mạnh danh mục sản phẩm, nhưng gần đây có vẻ Samsung lại quay về chiến lược quen thuộc.

Fan Samsung muốn thấy những nâng cấp gì ở Galaxy S26 Ultra?

Từng có thông tin cho rằng Samsung đang cân nhắc ra mắt Galaxy S26 Pro - thực chất chỉ là bản đổi tên của mẫu S tiêu chuẩn. Đồng thời, phiên bản Plus trong dòng sản phẩm có thể được thay thế bằng Galaxy S26 Edge với thiết kế màn hình cong cải tiến.

Thế nhưng, tin rò rỉ mới lại cho biết kế hoạch này đã bị hủy bỏ. Galaxy S25 Edge được cho là không đạt kỳ vọng về doanh số, khiến Samsung từ bỏ ý định ra mắt phiên bản Edge vào năm 2026. Bên cạnh đó, tên gọi Galaxy S26 Pro cũng không còn xuất hiện trong tài liệu nội bộ lẫn chuỗi rò rỉ gần đây.

Tóm lại, nhiều khả năng Samsung sẽ tiếp tục duy trì cấu trúc quen thuộc: Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra — giống chiến lược sản phẩm các năm trước.

Chip xử lý: Snapdragon hay Exynos?