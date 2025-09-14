5 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất trong 10 năm qua

Độ tin cậy luôn là yếu tố quan trọng nhất khi người dùng chọn mua ô tô. Chính vì vậy, trong 10 năm qua, công ty phân tích dữ liệu J.D. Power và trung tâm cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô RepairPal tại Mỹ đã thực hiện nhiều khảo sát về độ tin cậy đối với hàng trăm mẫu xe đến từ nhiều thương hiệu ô tô khác nhau dựa trên tần suất sự cố cơ khí.

Lexus là thương hiệu ô tô dẫn đầu về độ tin cậy trong 8/10 năm theo dữ liệu của J.D. Power. Ảnh: Drive

Kết quả từ năm 2016-2025 của J.D. Power cho thấy, có 5 thương hiệu liên tục đạt điểm số cao gồm: Lexus, Buick, Porsche, Toyota và KIA. Đây là những thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất nhờ được đánh giá ổn định nhất về chất lượng và trở thành lựa chọn an toàn cho người tiêu dùng, bất kể mẫu mã hay năm sản xuất.

Ngoài ra, những dữ liệu của J.D. Power còn chỉ ra những điểm thú vị như:

- Lexus và Buick: Hai thương hiệu duy nhất luôn góp mặt trong top 5 suốt 10 năm qua.

- Toyota: Chỉ lọt top 5 8/10 lần, nhưng vẫn có vị trí ổn định.

- Porsche: Dù chi phí bảo dưỡng cao, vẫn vượt trội về độ tin cậy so với nhiều hãng xe sang khác.

- KIA và Genesis: Cùng nhau nắm giữ 7 vị trí trong top 5.