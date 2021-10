5 thực phẩm khiến tóc bạc sớm

Theo Tạp chí Da liễu Ấn Độ, có một hiện tượng được gọi là ‘tóc của người hút thuốc’. Tóc của người hút thuốc có thể được kích hoạt bởi bất kỳ cách nào trong số các cách khác nhau mà nicotine tác động đến cơ thể, chẳng hạn như thiếu sắt, suy giảm sản xuất estrogen và thậm chí là rối loạn chức năng tuyến giáp tiềm ẩn.

Những điều cần lưu ý

Có những thứ bạn đang ăn có thể góp phần làm cho tóc bạc sớm, nhưng nhiều khả năng là bạn đang ăn những thứ đó không đúng lúc. Vì vậy, bạn chỉ nên thay đổi chế độ ăn uống nếu bắt đầu nhận thấy một số thực phẩm đang ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của mình.

