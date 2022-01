5 thực phẩm giúp khắc phục tình trạng loét miệng

Nước cam



Các vết loét miệng xuất hiện có thể do thiếu vitamin C. Do đó uống nước cam ép để cung cấp vitamin C sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng loét miệng. Uống nước cam còn có tác dụng thanh nhiệt, giảm đau và giảm viêm loét hiệu quả. Có thể thay thế cam bằng các loại trái cây họ cam quýt khác như chanh, quýt, bưởi.