5 thực phẩm giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn

Anh đào chua

Khác với anh đào ngọt, anh đào chua chứa nhiều melatonin, hormone do tuyến tùng tiết ra, có vai trò điều chỉnh đồng hồ sinh học và giúp cơ thể dễ ngủ.

''Anh đào chua là một trong những nguồn tự nhiên hiếm hoi cung cấp melatonin. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh chúng có thể cải thiện cả thời lượng và chất lượng giấc ngủ'' - chuyên gia dinh dưỡng Tanya Zuckerbrot chia sẻ.

Người trưởng thành uống nước ép anh đào chua hàng ngày có thể ngủ lâu hơn hơn 1 giờ mỗi đêm và đạt hiệu quả giấc ngủ cao hơn. Tuy nhiên, Zuckerbrot khuyên nên ăn anh đào chua nguyên trái thay vì uống nước ép, vì chất xơ tự nhiên giúp ổn định đường huyết, kiểm soát cảm giác đói và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Đậu xanh

Đậu xanh giàu protein, magie và vitamin nhóm B, những chất giúp thư giãn hệ thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

''Magie có liên hệ mật thiết với việc giảm căng thẳng và ngủ sâu hơn. Ngoài ra, đậu xanh còn chứa nhiều folate, hỗ trợ giảm stress và tăng cảm giác thư giãn'' - Zuckerbrot nói.

Hãy ăn khoảng 1/2 chén đậu xanh nấu chín vài lần mỗi tuần, có thể thêm vào xúp, mì hoặc hầm cùng rau củ.

Kim chi

Món kim chi quen thuộc không chỉ giúp ngon miệng mà còn là ''kho báu'' lợi khuẩn. Với hàm lượng probiotic cao, kim chi giúp đường ruột khỏe mạnh, từ đó kích thích cơ thể sản sinh serotonin và GABA, 2 chất dẫn truyền thần kinh giúp làm dịu tinh thần và cải thiện giấc ngủ.

Theo bác sĩ Sue Decotiis, chuyên gia nội tiết và giảm cân, thực phẩm lên men như kim chi và miso đều có thể ''gây buồn ngủ tự nhiên''. Để đạt hiệu quả tốt, nên dùng khoảng 1/4 đến 1/2 chén kim chi mỗi ngày, hoặc ít nhất vài lần mỗi tuần.

Hạt bí

Một nắm nhỏ hạt bí chứa magie và tryptophan, loại axit amin giúp cơ thể tổng hợp melatonin. ''Magie và tryptophan đều giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đồng thời cung cấp chất béo tốt giúp no lâu'' - Zuckerbrot cho biết.

Một nghiên cứu trên Journal of Research in Medical Sciences cũng khẳng định rằng bổ sung magie giúp cải thiện giấc ngủ, đặc biệt ở người lớn tuổi. Bạn có thể ăn 1-2 muỗng hạt bí rang hoặc trộn cùng sữa chua Hy Lạp để tăng cường dinh dưỡng.

Rong biển

Rong biển chứa nhiều khoáng chất và axit béo omega-3, giúp điều hòa hormone căng thẳng và duy trì mức melatonin ổn định. Ngoài ra, các hợp chất phlorotannin trong rong biển cũng hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ.

''Thêm vài lá rong biển vào món xúp vài lần mỗi tuần không chỉ giúp bổ sung iodine tốt cho tuyến giáp mà còn cung cấp magie, giúp hệ thần kinh thư giãn'' - Zuckerbrot chia sẻ.

Bác sĩ Decotiis cũng đồng tình: ''Magie trong rong biển giúp cơ thể dễ dàng thả lỏng và ngủ sâu hơn''.