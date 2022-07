5 thành phố phải hoàn thành cấp căn cước trước 31/8

Mới đây, Bộ Công an đã chỉ đạo, 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ) sẽ phải hoàn thành cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn trước ngày 31/8.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã đồng hành với các địa phương nói trên thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an. Tại Hà Nội, nhằm đảm bảo tiến độ, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành mệnh lệnh 01 mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip trong 30 ngày (từ 25/7 đến 25/8).

Thực hiện mệnh lệnh của Công an thành phố Hà Nội, những ngày này, Công an các phường, xã đang nỗ lực tăng ca, tăng thời gian làm để triển khai cấp CCCD gắn chip cho người dân.

Ghi nhận tại trụ sở Công an phường Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), từ sáng sớm ngày 27/7, nhiều người dân đã có mặt tại đây để làm thủ tục cấp CCCD.