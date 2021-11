5 thắc mắc phổ biến về chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư vú

Your browser does not support the audio element.

Nhiều thói quen ăn uống lành mạnh có thể giảm nguy cơ tái phát ung thư vú và cải thiện sống còn, đồng thời đảm bảo sức khỏe nói chung. Điều quan trọng nhất trong lối sống được khuyến cáo ở bệnh nhân ung thư vú là đạt được và duy trì cân nặng hợp lý bằng cách thay đổi chế độ ăn và hoạt động thể chất.

- Chỉ số khối cơ thể (BMI) duy trì trong khoảng 18.5 đến 24.9.

- Chế độ ăn ít chất béo, nhiều rau xanh, củ quả và ngũ cốc nguyên hạt.

- Duy trì hoạt động thể chất, ví dụ đi bộ 3-5 giờ mỗi tuần.

Chế độ ăn từ thực vật là chế độ ăn nhiều rau, hoa quả, ngũ cốc nguyên hạt và đậu đỗ. Những thực phẩm này cung cấp chất xơ, vitamin và chất khoáng cũng như những chất chống ung thư tự nhiên có trong thực vật. Hầu hết thức ăn làm từ thực vật có năng lượng thấp, ít chất béo thích hợp cho người cần giảm cân. Khi chọn thực phẩm nên chọn thực phẩm ít qua chế biến nhất có thể. Có thể chọn đậu, đỗ thay thế cho thịt.