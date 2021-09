5 tác hại tới sức khỏe khi mất ngủ lặp lại thường xuyên

Gây tăng cân

Theo nghiên cứu năm 2004, những người ngủ ít hơn 6 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh béo phì tới 30% so với những người ngủ 7-9 giờ. Nguyên nhân bởi Ghrelin là hormone kích thích cảm giác đói trong cơ thể, trong khi leptin chuyển tải tín hiệu no đến não và ngăn cản sự thèm ăn. Thiếu ngủ đồng nghĩa với việc giảm leptin và tăng ghrelin ở mức cao. Không chỉ vậy, mất ngủ còn khiến bạn thèm ăn nhiều chất béo, thực phẩm giàu carbohydrate. Lâu ngày sẽ khiến bạn tăng cân, thậm chí gây béo phì.

Theo các chuyên gia, để đảm bảo chất lượng giấc ngủ cần duy trì những thói quen sau: - Duy trì lịch ngủ cố định, luôn đi ngủ và thức dậy ở một giờ cố định mỗi ngày, kể cả cuối tuần - Tránh sử dụng các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại, máy tính, tivi trong phòng ngủ - Thư giãn cơ thể và đầu óc trước khi đi ngủ bằng cách đọc sách, tập các bài thể dục nhẹ nhàng - Giữ phòng ngủ tối và ở mức nhiệt độ vừa phải, giữ nệm và gối sạch sẽ - Tránh ăn sát giờ, tránh sử dụng cà phê, thuốc lá trước khi ngủ.