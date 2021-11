5 tác dụng phụ phổ biến nhất của liều vắc xin Covid-19 tăng cường

Ảnh minh họa: Hurriyet Daily News

Hơn 36 triệu người được chủng ngừa đầy đủ ở Mỹ đã tiêm tăng cường vắc xin Covid-19. Các nhà khoa học thu thập dữ liệu của hơn 11.000 người để xác định những vấn đề phổ biến sau khi tiêm mũi nhắc lại.



Năm tác dụng hay gặp nhất sau khi tiêm tăng cường là đau đầu (1.729 người), sốt (1.712), mệt mỏi (1.567), đau (1.484), ớn lạnh (1.471).



Những người có phản ứng phụ sau tiêm có xu hướng lớn tuổi (46% từ 65 tuổi trở lên) và hầu hết là nữ (67%).



Những người được tiêm vắc xin công nghệ mRNA (Pfizer, Moderna) cho biết tác dụng phụ sau liều thứ ba nhẹ hơn so với sau liều thứ hai. Phản ứng phổ biến nhất, bất kể đã tiêm loại vắc xin nào, là đau ở vết tiêm.



Dưới 10% số người tham gia khảo sát không thể làm việc sau khi tiêm vắc xin Covid-19 tăng cường. Những người phải nghỉ ngơi thường gặp ở nhóm từng tiêm 2 mũi Pfizer, chọn tiêm tăng cường Moderna. Lý do Moderna là vắc xin liều cao hơn, có xu hướng kèm theo các tác dụng phụ mạnh hơn, có thể liên quan đến việc bảo vệ miễn dịch tốt hơn phần nào.



Đối với người lớn tuổi, việc tiêm phòng tăng cường quan trọng hơn các nhóm khác. Dù vậy, các chuyên gia y tế nhấn mạnh với những ngày nghỉ lễ đang đến gần và số ca nhiễm, nhập viện do Covid-19 tăng lên, liều tăng cường sẽ giúp tất cả người lớn khỏe mạnh.



Khả năng bảo vệ miễn dịch bổ sung mà mũi nhắc lại cung cấp phòng chống Covid-19 có thể không vĩnh viễn, cũng không hoàn hảo nếu không tiêm chủng rộng rãi hơn. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng việc tăng cường miễn dịch trong những tháng mùa đông, khi mọi người tụ tập trong nhà, cần thiết ở quy mô cộng đồng.



Đối với cá nhân, được tiêm tăng cường có thể cung cấp sự bảo vệ lâu dài hơn, mạnh mẽ hơn. Đó là điều Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn chính phủ Mỹ về Covid-19, đang hy vọng.



“Về mặt miễn dịch học, các tế bào B sẽ tạo ra kháng thể có khả năng mạnh hơn, bền hơn", Tiến sĩ Fauci giải thích về lợi ích của khoảng thời gian 6 tháng giữa liều vắc xin mRNA thứ hai và thứ ba.



Ông nói thêm: "Tôi hy vọng và tôi nghĩ có khả năng độ bền bảo vệ sau liều vắc xin Covid-19 thứ ba sẽ lâu hơn".