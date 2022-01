5 tác dụng phụ phổ biến của hóa trị

Your browser does not support the audio element.

Hóa trị là một trong những phương pháp điều trị ung thư kinh điển. Bác sĩ thường kết hợp với các phương pháp điều trị khác.

Thiếu máu

Các tế bào hồng cầu cung cấp oxy cho cơ thể của bạn từ phổi. Nếu hóa trị liệu gây hại cho các tế bào hồng cầu và làm giảm số lượng hồng cầu, thiếu máu sẽ xảy ra. Các triệu chứng chính của bệnh thiếu máu là mệt mỏi và suy nhược. Nó cũng có thể gây ra nhịp tim không đều, khó thở, chóng mặt, tay hoặc chân lạnh và đau đầu.

Nếu bạn đang hóa trị, bác sĩ sẽ theo dõi nồng độ trong máu của bạn một cách chặt chẽ. Thiếu máu có thể được điều trị bằng chế độ ăn giàu chất sắt, bổ sung chất sắt, hoặc trong một số trường hợp, truyền máu.