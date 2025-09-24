5 siêu xe triệu USD bị cháy trơ khung trong chớp mắt

5 siêu xe bị thiêu rụi trong vụ cháy xe tải chở hàng tại Chattanooga (Tennessee, Mỹ), khi tham gia Crown Rally (hành trình thường niên dành cho giới chơi xe tại Mỹ) từ Boston đến Atlanta. Hậu quả của vụ hỏa hoạn có thể đã tệ hơn nhiều nếu không nhờ một tài xế đi qua và phát hiện khói bốc lên từ xe tải. Người này đã kịp thời cảnh báo cho tài xế xe tải chở siêu xe.

Sự cố xảy ra vào thứ Năm tuần trước. Tài xế chiếc xe vận chuyển cho biết anh đang chở theo hai chiếc McLaren 720S, một chiếc Chevrolet Corvette C8 Z06, một chiếc Chevrolet Corvette C8 Stingray và một chiếc Audi R8 trên đường cao tốc thì bất ngờ được một người đi đường báo rằng khói đang bốc lên từ rơ-moóc. Anh lập tức cho xe tấp vào trạm dừng QuickTrip gần đó và gọi 911.