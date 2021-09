5 sân khấu cover cuối năm huyền thoại nhất của Kpop theo netizen Hàn: BTS có đến 2 đề cử, duy nhất một stage collab xuất hiện

'Oh My Girl x ASTRO 'The Red Shoes' đúng là huyền thoại rồi!!'

Oh My Girl x ASTRO - The Red Shoes

'Tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ như tôi, nhớ ngay đến 'Perfect Man' của BTS và 'So Hot' của BLACKPINK.'

'Là 'So Hot'. Tôi nghe rằng những fan Kpop sau này còn tưởng bản gốc là của BLACKPINK.'

'Là BLACKPINK với 'So Hot'. Lisa và Jennie thực sự rất ngầu với part rap, và Jennie thì xinh đến mức huyền thoại trong stage này luôn.'

''So Hot' là một trong những stage cover ấn tượng nhất của Kpop.'

'Là 'So Hot' của BLACKPINK, Jennie của ngày hôm đó là huyền thoại!!'

'Đích thị là 'So Hot' của BLACKPINK.'

'Với mình là khi Oh My Girl và ASTRO diễn 'The Red Shoes' đó, rất đỉnh luôn!'

'Lúc đọc tiêu đề mình đã nghĩ ngay đến 'The Red Shoes' của Oh My Girl và ASTRO đó'.

'Chắc chắn là 'The Red Shoes' của Oh My Girl x ASTRO.'

TXT - Replay

Ca sĩ thể hiện bản gốc: SHINee

Sự kiện: 2019 KBS Song Festival

'Mình chọn 'Replay' của TXT'.

'Tôi thấy TXT cover nhạc của SHINee rất hay. Tôi thích xem họ diễn cả 'Sherlock' và 'View' nữa.

'Các nhóm nhạc nhà Big Hit làm rất tốt khoản này. BTS thì đỉnh khỏi nói rồi, TXT cũng làm tốt nữa. Tôi rất thích 'Replay' của nhóm'. '

'Không dễ để cover nhạc SHINee nhưng TXT thật sự làm tốt. Mình vẫn luôn xem 'Replay' của nhóm.'

'TXT thường cover SHINee vào mỗi dịp cuối năm, vì vậy tôi hy vọng họ sẽ làm điều đó một lần nữa vào lần này .. ㅠㅠ Tôi rất thích xem các stage cover của TXT.'

Còn bạn, theo bạn đâu là stage cover đỉnh nhất ở các đại nhạc hội cuối năm của Kpop? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé.