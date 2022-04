5 sai lầm thờ Thần Tài khiến tài lộc hao hụt

1. Thắp hương sai cách

Có rất nhiều gia thắp sai số nén hương khi thờ cúng ban thờ Thần Tài. Với sở nguyện cầu tài bạn nên thắp 1 nén hương dùng cho tất cả các dịp trên ban thờ.

Số 1 ở đây là số dương thể hiện người sống thành tâm mong cầu thần linh, mong muốn Thần Tài phù hộ cho mình mua may bán đắt, bình an, may mắn. Thắp một nén hương để thờ cúng thần linh được gọi là “ bình an hương”.

Có một lưu ý nữa nữa đó là sau khi bạn lập ban thờ nên thắp hương 100 ngày để tịnh khí, tạo thói quen cũng như hội tụ được linh khí dẫn lối thần Tài soi sáng, ngự tại ban thờ để ban phát tài lộc.