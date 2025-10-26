5 sai lầm phổ biến của nhiều tài xế khiến phanh ô tô nhanh hỏng

Hệ thống phanh ô tô dù có vai trò quan trọng nhưng lại thường bị nhiều tài xế bỏ qua cho đến khi xe bắt đầu có những âm thanh lạ hoặc phanh không còn "ăn" như trước. Thông thường, má phanh có tuổi thọ khoảng 60.000-70.000km nhưng con số này có thể thay đổi tùy vào thói quen lái xe, môi trường di chuyển và cách bạn sử dụng phanh hàng ngày.

Nếu bạn nhận thấy phanh xe xuống cấp nhanh hơn bình thường, nguyên nhân có thể đến từ những thói quen lái xe sai cách tưởng chừng vô hại dưới đây.

Không sử dụng phanh động cơ khi xuống dốc

Khi xe đổ đèo hay xuống dốc dài, nhiều người có xu hướng giữ chân phanh liên tục thay vì tận dụng phanh động cơ. Đây là sai lầm mà rất nhiều tài xế Việt mắc phải. Thói quen này khiến má phanh và đĩa phanh bị quá nhiệt, làm giảm hiệu quả phanh và gây mòn phanh nhanh hơn.

Nhiều người vẫn có thói quen sử dụng phanh liên tục khi xuống dốc. Ảnh: Pexels

Vì vậy, các chuyên gia lái xe an toàn khuyến cáo tài xế hãy sử dụng phanh động cơ, một kỹ thuật giảm tốc bằng hộp số. Với xe số sàn, chỉ cần về số thấp là xe đã tự giảm tốc. ới xe số tự động hoặc hybrid, hãy chọn chế độ “L”, “S”, hoặc “B” (Brake Mode) nếu có. Ví dụ, Toyota Prius có ký hiệu B trên cần số để kích hoạt chế độ phanh động cơ – cực kỳ hữu ích khi đổ dốc hoặc giảm tốc dần đều.