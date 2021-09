5 sai lầm khi vừa ngủ dậy khiến bạn tăng cân

Ăn sáng đầy đủ là cách để bạn bắt đầu ngày mới hiệu quả. Những người thường xuyên ăn sáng và có chế độ ăn sáng lành mạnh thường không bị tăng cân và duy trì sức khỏe ổn định.

Ngược lại, bỏ bữa sáng là nguyên nhân làm chậm quá trình tiêu hóa, suy yếu chuyển hóa, mắc bệnh tiểu đường, đau dạ dày và nhanh lão hóa. Lời khuyên cho bạn là nên ăn bữa sáng với đầy đủ chất dinh dưỡng và không ăn sáng muộn quá 2-3 giờ sau khi ngủ dậy.

