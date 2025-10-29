5 quy tắc ứng xử khi lái xe mô tô thể hiện sự chuyên nghiệp và văn minh

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, dù là tay lái mới hay đã có hàng chục nghìn cây số kinh nghiệm nhưng không phải ai cũng nắm được 5 quy tắc ứng xử khi lái xe mô tô dưới đây.

Học và sử dụng tín hiệu tay

Ngày nay, nhiều người dùng bộ đàm hoặc thiết bị liên lạc gắn trên mũ bảo hiểm để liên lạc thông tin, tương tác với mọi người, nhưng đừng quên rằng công nghệ có thể trục trặc. Tín hiệu tay thì không. Quan trọng hơn, đây chính là “ngôn ngữ chung” mang tính toàn cầu của những người đi xe mô tô.

Tín hiệu tay chính là “ngôn ngữ chung” của những người đi xe hai bánh. Ảnh: J&P Cycles

Trước khi chạy cùng nhóm hoặc đi xa, hãy thống nhất các ký hiệu cơ bản: giơ tay ra hiệu rẽ, giơ chân để báo chướng ngại vật, hoặc vỗ vào mũ bảo hiểm cảnh báo có cảnh sát phía trước. Những tín hiệu nhỏ này không chỉ thể hiện tinh thần đồng đội mà còn có thể giúp những người đi cùng tránh tai nạn trên đường.

Và chẳng có gì vui bằng khi bạn giơ hai ngón chào một biker xa lạ và được đáp lại bằng nụ cười thân thiện, một chi tiết nhỏ nhưng phản ánh cả văn hóa người đi mô tô.