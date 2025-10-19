5 quy tắc giúp người dân 'thoát' chiêu trò lừa đảo online
19/10/2025 11:06
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, đưa ra quy tắc “5 không” “5 luôn” để người dân tự bảo vệ trước chiêu trò lừa đảo online.
Những thủ đoạn như tin nhắn giả mạo ngân hàng, kêu gọi đầu tư AI siêu lợi nhuận, tuyển dụng công việc trực tuyến lương cao hay quà tặng ảo khiến nhiều người mất cảnh giác, dẫn đến mất tiền và dữ liệu cá nhân, thậm chí gây khủng hoảng tâm lý.
