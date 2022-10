5 quán nướng có khung cảnh thơ mộng tại Đà Lạt

Đến với phố núi, du khách không thể bỏ qua những trải nghiệm tuyệt vời như dậy sớm săn mây, cưỡi xe máy đi dạo quanh những con đường đèo, dốc quanh co nhưng đẹp nên thơ… Về ẩm thực, nhắc đến Đà Lạt sẽ nghĩ ngay đến lẩu gà lá é, bánh tráng nướng, bánh mì xíu mại, bánh ướt, bánh căn và đặc biệt là đồ nướng.

Cửa hàng nướng Mậu Dịch thường kín bàn. Ảnh: Nướng Mậu Dịch, Cổng thông tin du lịch Đà Lạt.

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, phường 10, Đà Lạt Giờ mở cửa: 16h30-22h30 Giá: Từ 60.000 đồng/đĩa thịt

2. Quán nướng Chill in Dalat

Nếu đang tìm kiếm một quán nướng có view từ trên cao, thoáng mát và thơ mộng đậm chất Đà Lạt, Chill in Dalat chính là địa chỉ bạn phải lưu ngay. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm ăn nướng trong khu vườn xinh xắn, vừa tận hưởng cái se lạnh của Đà Lạt, vừa xì xèo nướng thịt thơm phức và nóng hổi.

Menu của quán có nhiều loại thịt bò, thịt heo, đặc biệt có những loại thịt ướp sốt đặc biệt như ba chỉ nướng sa tế sốt me, sườn cây non sốt chanh dây, sườn cây non nướng BBQ.

Quán nướng Chill in Dalat ăn điểm ở không gian được trang trí bắt mắt. Ảnh: Chill in Dalat.