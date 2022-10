5 quán cà phê trang trí Halloween ở TP.HCM

Không gian gồm tầng trệt và một lầu, diện tích không quá rộng. Phong cách thiết kế và cách bài trí của quán đơn giản với gam màu trắng làm chủ đạo.

Quán trang trí Halloween khá thu hút với hình con ma, dơi, bí ngô kết hợp hoa tươi điểm xuyết.

Thực đơn được thay đổi theo mùa, hương vị đồ uống phong phú với các thức trà hoa quả, matcha latte, cold brew, macchiato, juice. Quán cũng phục vụ nhiều món bánh hấp dẫn như donut, brownie, crepe, croissant, tiramisu, sticky seasame bread.

Thức uống đặc trưng cho dịp Halloween có Pumpkin Latte, Vampire Juice. Vampire Juice có thành phần 100% trái cây tự nhiên từ chanh dây, cam, bí ngô, củ dền, cà rốt, dứa.

Nhân viên chu đáo, cách phục vụ nhẹ nhàng và thân thiện.

Đánh giá chung: 5/5

Lagom Coffee & Patisserie Lab

Địa chỉ: Trịnh Đình Trọng, Tân Phú

Thời gian mở cửa: 7h30-22h30

Mức giá: 29.000-65.000 đồng/món

Ảnh: Lagom.journey.

Quán cà phê kết hợp tiệm bánh, đường nét thiết kế mang đậm phong cách Bắc Âu. Không gian gồm 2 tầng lầu và sân vườn xanh mát. Tone màu nâu trầm, xám và trắng chủ đạo. Nơi đây đầy vẻ sang trọng, ấm cúng nhưng không kém phần hiện đại.

Tiệm trang trí concept mùa Halloween theo kiểu nhẹ nhàng, xinh xắn, không quá cầu kỳ hay đáng sợ. Mạng nhện, dơi, đầu lâu, bí ngô, cổng chào ma quái... được thiết kế tinh tế làm tăng không khí lễ hội.

Thực đơn đa dạng với các loại cà phê kiểu Việt, Italy, Mỹ hay cà phê ủ lạnh. Nhiều loại trà, nước ép, đá xay, chocolate và sữa cũng được phục vụ. Tại đây còn có bánh mì, bánh kem, sandwich cho các bạn thích ẩm thực healthy.

Dịp Halloween, bạn có cơ hội thưởng thức món nước có tên Dare You To Try và Bloody Eye Tea. Cupcake All Hallows’ Eve hay Spooky Cookie cũng là các kiểu bánh mới không thể bỏ qua.

Chất lượng phục vụ ổn.

Đánh giá chung: 4/5