5 phim kinh dị đáng xem đêm Halloween 2025

2. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

Theo VnExpress, bộ phim của đạo diễn Tobe Hooper kể về nhóm bạn trẻ đến vùng quê Texas để thăm mộ. Trong chuyến đi này, họ gặp phải gia đình kỳ quái, đứng đầu là Leatherface - kẻ sát nhân đeo mặt nạ da người, với vũ khí là chiếc cưa máy.﻿

Hội bạn trong phim "The Texas Chain Saw Massacre" (1974). Ảnh: Bryanston Pictures Hội bạn trong phim "The Texas Chain Saw Massacre" (1974). Ảnh: Bryanston Pictures

Phim lấy cảm hứng từ các vụ án của tên sát nhân Ed Gein, đả kích sự tàn bạo tiềm ẩn trong xã hội, nhấn mạnh sự bất lực của con người trước cái ác.

3. Creepshow (1982)

Tác phẩm do George A. Romero đạo diễn và Stephen King viết kịch bản, được xem là "bức thư tình" gửi đến truyện tranh kinh dị Mỹ thập niên 1950, nhất là loạt EC Comics.

Cảnh phim "Creepshow" (1982). Ảnh: Warner Bros

Phim gồm 5 câu chuyện độc lập, kết nối bằng nội dung một cậu bé mê truyện tranh nhưng bị cha cấm đọc. Mỗi phần là mẩu chuyện mang màu sắc đen tối: xác chết trở về trả thù, lời nguyền từ chiếc hòm cổ, sinh vật quái dị trong thùng rác, bi kịch của kẻ ám ảnh sạch sẽ.

4. The Exorcist (1973)

Tác phẩm của đạo diễn William Friedkin dựa trên sự kiện có thật, bắt đầu khi cô bé Regan (Linda Blair) có những hành động kỳ lạ. Một linh mục địa phương (Jason Miller) nghĩ cô bé đang bị quỷ dữ bắt giữ, yêu cầu thực hiện lễ trừ tà, đồng thời cử cha Merrin (Max von Sydow) đến để giúp đỡ.

Cảnh phim "The Exorcist" (1973). Ảnh: Warner Bros

The Exorcist nổi bật bởi bầu không khí tôn giáo và các hiệu ứng hình ảnh. Phim gợi ra câu hỏi về đức tin và sự hối cải của con người. Theo ScreenRant, khi phim ra mắt, nhiều khán giả ngất xỉu vì quá kinh hãi, còn một số người buồn nôn trước những cảnh quay táo bạo.

5. Sinners (2025)

Bộ phim do Ryan Coogler đạo diễn, lấy bối cảnh thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Mỹ năm 1932, là một trong những dự án Hollywood đáng chú ý nhất năm nay với chi phí 90 triệu USD.

Tạo hình của Michael B. Jordan trong phim "Sinners". Ảnh: Warner Bros

Kịch bản xoay quanh anh em sinh đôi Smoke và Stack (đều do Michael B. Jordan thủ vai) trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách. Sau một buổi tiệc, nhóm người da trắng bất ngờ xuất hiện, kéo theo loạt bi kịch khi từng người tử vong bất thường.

Phim gây ấn tượng với tông màu u tối, những pha hành động đan xen âm hưởng blues, gợi không khí miền Nam nước Mỹ. Ở thị trấn cộng đồng người da màu sinh sống, âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết mọi người. Những bài hát trong phim giúp truyền tải mối liên kết giữa quá khứ với thực tại, đồng thời là biểu tượng của niềm tin và khát vọng tự do.