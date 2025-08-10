5 nơi ngắm tuyết rơi gần Việt Nam

Sapporo, Nhật Bản

Sapporo là thủ phủ của Hokkaido, hòn đảo ở cực bắc Nhật Bản. Cuối tháng 10 là có tuyết đầu mùa và rơi dày đặc từ tháng 12 đến tháng 2. Bạn có thể đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Sapporo Kokusai và Sapporo Teine vì nơi đây có tuyết dày nhất trên đảo. Gần đó có khu Jozankei Onsen, khách xếp hàng để tắm suối nước nóng vào mùa đông.

Lễ hội Tuyết Sapporo được tổ chức thường niên vào đầu tháng Hai. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc băng tuyết quy mô lớn ở công viên Odori, Susukino và Tsudome. Sapporo còn nổi tiếng với mì miso ramen truyền thống, hải sản, thịt cừu nướng cùng món kem tráng miệng độc đáo.

Đảo Nami, Hàn Quốc

Dạo bước trên đảo Nami vào mùa đông bạn sẽ hóa thân vào nhân vật chính trong bộ phim Bản tình ca mùa đông lãng mạn. Hãy đến đây để tham gia Lễ hội mùa đông kỳ diệu và tự tay hái dâu tây tại một trang trại và thưởng thức món dak-galbi (gà xào cay) đặc trưng. Bạn đừng quên đến thăm những người bạn lông lá như lạc đà Alpaca, hươu trắng, ngựa lùn, thỏ tại Alpaca World nổi tiếng gần đảo Nami.

Núi Hợp Hoan Sơn, Đài Loan (Trung Quốc)

Dãy núi Hợp Hoan Sơn (Hehuanshan) nằm ở miền Trung Đài Loan, là điểm đến thiên nhiên ngoạn mục và nổi tiếng nhất Đài Loan. Từ tháng 12 đến tháng 2, tuyết trắng bao phù biến Hợp Hoan Sơn thành "tiên cảnh" mùa đông và đây cũng là điểm dễ ngắm tuyết nhất ở Đài Loan.

Leh, Ấn Độ

Leh là thành phố lớn nhất của vùng Ladakh ở miền bắc Ấn Độ, nằm ẩn mình trên dãy Himalaya hùng vĩ. Đây là điểm đến du lịch nổi tiếng, được mệnh danh là "Tiểu Tây Tạng" của Ấn Độ. Từ giữa giữa tháng 10 tuyết bắt đầu rơi; từ tháng 11 đến tháng 3 tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ có khi xuống thấp tới -12ºC. Ngoài ngắm tuyết rơi, bạn nên đến tham quan chùa Thiksey, Hemis và Lamayuru; đến các thung lũng của Nubra và những hồ nước màu ngọc bích của Changthang.

Vùng Annapurna, Nepal

Đây là một trong những điểm đi bộ đường dài nổi tiếng và ngoạn mục nhất thế giới và là khu vực được bảo tồn nằm trong dãy Himalaya. Bạn là người thích phiêu lưu thì thực hiện chuyến đi bộ Annapurna Circuit kéo dài từ 12 đến 21 ngày, bắt đầu từ chân dãy Himalaya, băng qua đèo Thorong La cao 5.416m đến thung lũng Mustang. Nếu bạn muốn ngắm tuyết rơi dọc theo đường mòn thì đi từ ​​tháng 10 đến tháng 11. Từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa lạnh nhất, tuyết rơi dày đặc ở các độ cao trên 3.000 mét nên núi non hùng vĩ được phủ trắng xóa.

