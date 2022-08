5 nhóm nhạc giàu nhất Kpop

TWICE - 35 triệu USD

TWICE - gồm các thành viên Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu - đã gặt hái thành công đáng kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2015.

7 năm hoạt động không ngừng nghỉ trôi qua, TWICE giờ đây là nhóm nhạc Kpop giàu thứ 4 với khối tài sản 35 triệu USD. The Korea Times cho biết 9 cô gái giàu nhanh không chỉ bằng cát-xê ca hát, mà còn kiếm bộn tiền từ hợp đồng béo bở liên quan đến nhiều lĩnh vực khác.



Trong các nhóm nhạc nữ, độ giàu có của TWICE chỉ xếp sau BlackPink. Ảnh: Handout.

Theo SCMP, TWICE là nhóm nhạc Hàn duy nhất lọt vào danh sách The Forbes Under 30 Asia Class of 2022 (Những gương mặt xuất sắc dưới tuổi 30 tại châu Á năm 2022). Vào năm 2019, TWICE đã làm nên lịch sử khi là nhóm nhạc Hàn đầu tiên tổ chức 3 đêm concert liên tiếp ở Tokyo Dome (Nhật Bản).

Đứng sau thành công và sức ảnh hưởng của TWICE không thể không kể đến sự chống lưng từ công ty quản lý. Từ năm 2018, JYP Entertainment được công nhận là một trong 3 công ty giải trí lớn, quyền lực nhất xứ sở kim chi.

BlackPink - 62 triệu USD

Người hâm mộ gọi vui BlackPink là "trụ cột tài chính" của YG Entertainment vì trong 6 năm hoạt động, nhóm đã mang về cho công ty quản lý 62 triệu USD từ sản xuất các ca khúc chất lượng, lưu diễn với tư cách nhóm hoặc cá nhân, đến làm đại diện thương hiệu cao cấp.

Đến nay, 4 cô gái nắm trong tay hợp đồng làm việc với Dior, Calvin Klein, Chanel, YSL, Celine, Bulgari, Tiffany & Co... và danh sách dài các nhãn hàng tỷ USD khác. Ở mảng nhạc, BlackPink có cơ hội làm việc cùng Selena Gomez, Lady Gaga, Cardi B và Dua Lipa.