5 nhóm nhạc có cùng số phận bị chế nhạo khi mới debut vì tên gọi quá kỳ lạ: Nhóm được săn đón trên toàn cầu, nhóm lại tan rã trong tiếc nuối

Ý nghĩa tên gọi:Be The One, All For One (Tất cả các thành viên và fan đều là một, mọi người vì một người).

Ý nghĩa thực sự của cái tên B1A4thường bị che khuất bởi hầu hết mọi người thường chỉ biết đến B1A4 như một nhóm nhạc nam gồm 4 thành viên nhóm máu A và 1 thành viên nhóm máu B. Tất nhiên điều này không sai, nhưng ý nghĩa về nhóm máu đã khiến B1A4 không ít lần bị mang ra chế nhạo vào thời điểm mới ra mắt. Sau nhiều năm hoạt động, dù không trở thành một boygroup hàng đầu nhưng B1A4 vẫn để lại phần nào dấu ấn trong làng nhạc Kpop.

SONAMOO

Ý nghĩa tên gọi:Mong muốn liên tục tạo ra một thứ âm nhạc tràn đầy sức sống.