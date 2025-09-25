5 nguyên nhân khiến xe 'đề' được nhưng không nổ máy

Nguyên nhân động cơ không hoạt động dù vẫn đề nổ được có thể đến từ nhiều bộ phận khác nhau, từ hệ thống điện, nhiên liệu cho đến lọc gió.

Một tài xế đang kiểm tra ắc quy của xe xem có vấn đề gì không. Ảnh: Family Handyman

Một số lỗi có thể tự khắc phục đơn giản, trong khi những trường hợp nghiêm trọng hơn sẽ phải cần đến thợ máy chuyên nghiệp. Dưới đây là 5 nguyên nhân phổ biến nhất.

Ắc quy yếu, máy phát hỏng hoặc hết nhiên liệu

Ắc quy là nguyên nhân thường gặp nhất. Thông thường, tuổi thọ ắc quy dao động 3-5 năm, nhưng có thể ngắn hơn nếu xe hay di chuyển quãng đường ngắn hoặc trong môi trường khắc nghiệt. Khi ắc quy yếu, xe sẽ không đủ dòng khởi động để nổ máy.